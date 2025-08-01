В парке Малевича в Одинцове впервые пройдет арт-фестиваль современной культуры

30 и 31 августа в парке Малевича Одинцовского округа впервые пройдет арт-фестиваль «Малевич. Фестиваль современной культуры». Организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма региона. Куратор проекта — Бюро Никола-Ленивец. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

Масштабное событие под открытым небом станет площадкой переосмысления идей русского авангарда. В рамках фестиваля гостей ждут несколько тематических зон: музыкальная сцена «Квадрат звука», открытый лекторий «При чем тут Малевич?», детская образовательная программа «Будь как Казимир», спектакли, читки и перформативные практики в программе «Ноль форм, ноль чувств» и арт-маркет. Также все желающие смогут посетить выставку «Символы Подмосковья».

Точкой притяжения фестиваля станут парковые арт-объекты экспозиции «При чем тут Малевич?», которые превратятся в интерактивные локации в программе фестиваля «Ноль форм, ноль чувств». Инсталляция «Человек бегущий» послужит местом поэтических чтений и двигательных практик, «Частное солнце» — спектакля в жанре театр-форум и театрализованной читки авангардной пьесы с актерами, а «Человек сидящий» станет мультимедийным.

Со 2 по 23 августа в парке Малевича состоится образовательная программа «При чем тут Малевич?». Серия открытых лекций познакомит посетителей с миром авангарда и его влиянием на современную культуру.

Первая лекция «Мутанты смысла: флюидность, форма и кризис репрезентации» состоится 2 августа. Основательницы галереи fābula Елена Фадеева и Алина Чичикова расскажут, как отказ от жесткой формы и идеи флюидности, заложенные авангардом, проявляются в современной моде и культуре.

Участие в программе бесплатное. Требуется предварительная регистрация.

Парк Малевича — современный парк вблизи Барвихи и Ромашково. Здесь под открытым небом работает концептуальная выставка современного искусства «При чем тут Малевич?», посвященная творчеству основателя супрематизма Казимиру Малевичу. В рамках экспозиции на территории парка расположено 15 работ современных российских авторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.