В парке искусств «Музеон» на площадке пройдет игра «Что? Где? Когда?»

В парке искусств «Музеон» распложены несколько уникальных площадок, на одной из которых гостей ждут легендарные знатоки телевизионного интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», сообщили организаторы.

31 августа и 1-го сентября с 12:00 каждый час на сцене реконструкторской площадки «Времена и Эпохи», в антураже Палат Бояр Романовых пройдут игры легендарного телевизионного клуба «знатоков» «Что? Где? Когда?». В течение двух дней посетители фестиваля могут почувствовать себя настоящими знатоками на час.

В игре будут участвовать сразу четыре команды. В качестве ведущих выступят известные знатоки телевизионного интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

В субботу 31 августа задавать вопросы участникам будут: Михаил Мун, Алена Повышева, Борис Белозеров, магистр игры Максим Поташев и многократный обладатель призов Борис Левин.

В воскресенье 1-го сентября ведущими станут четырехкратный обладатель «Хрустальной совы» Дмитрий Авдеенко, Ким Галачян, Юрий Филиппов, Анастасия Шутова, Денис Элькис, магистр игры и многократный обладатель призов Андрей Козлов.

По правилам, знатокам задают 12 вопросов, на ответ каждого из которых дается минута. Команда с наибольшим количеством очков выигрывает.

На форуме-фестивале «Территория Будущего. Москва 2030» жители и гости могут увидеть, как изменился их город за последние несколько лет, а также узнать какой будет Москва будущего.