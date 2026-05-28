В парках Подмосковья 1 июня пройдет «Город профессий»

Праздничная программа «Город профессий» состоится 1 июня более чем в 80 парках Подмосковья в честь Международного дня защиты детей. Для гостей подготовят мастер-классы, концерты, интерактивные площадки и знакомство с различными профессиями, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Коломне в парке «Сквер им. В.А. Зайцева» покажут пожарную технику, проведут выступление кинолога и организуют выставку оружия. Гости смогут посетить мастер-классы по гейм-дизайну, радиотехнике и авиамоделированию, попробовать собрать и разобрать автомат, создать брелоки и блокноты. Также запланированы концерт, выставка картин и полевая кухня.

В Раменском городском парке пройдут мастер-класс по программированию, занятие по спортивным танцам «Табата», выставка техники МЧС и пожарной службы. В программе — брейк-данс, викторина, чайная станция и развлекательные мероприятия с аниматорами для детей.

В парке семейного отдыха Дубны состоятся концерт, цирковое выступление, костюмированное семейное шествие и представление с мыльными пузырями «Надувное чудо». Для посетителей организуют творческие мастерские и интерактивные площадки с возможностью попробовать себя в разных профессиях.

В Орехово-Зуеве в парке 30-летия Победы проведут мастер-классы по флористике, конструированию и росписи по дереву, фарфору и джинсе, а также пленэр и фотоквест. В Наро-Фоминске в парке им. В.В. Воровского представят полицейскую, пожарную и медицинскую технику, организуют танцевальный мастер-класс и игровую программу «Здравствуй, лето!». Завершатся мероприятия праздничными концертами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.