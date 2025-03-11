В парках Королева Московской области запланировали познавательную неделю

Очередная неделя в парках наукограда Королёв обещает очень содержательную программу, сообщили в пресс-службе округа.

Программа начнётся с ежедневных шахматных занятий в павильоне «ПРОзнания», где любой желающий сможет улучшить свои навыки в этой интеллектуальной игре.

Субботние вечерние открытые уроки по астрономии «Шаг в Космос» начнутся в 18:00 в павильоне «ПРОзнания», после чего участники смогут наблюдать небесные тела через телескоп.



Также в интерактивном павильоне «Космос» в вечерние часы ожидаются различные развлечения. Вторник, 11 марта, порадует любителей настольных игр и видеоигр — более десяти вариантов позволят весело провести время. В среду, 12 марта, в 18:00 пройдет разговорный клуб для практики английского языка, а в четверг, 13 марта, всех ждет брейншторм с увлекательными занятиями для развития креативности.

Пятница же, 14 марта, пройдет за просмотром отечественного фильма «Дорогая Елена Сергеевна». В субботу, 15 марта, пройдет IV лекция о великом художнике абстракционизма Василии Кандинском.

В парке «Костино» в четверг в 17:00 пройдет интерактивная программа для детей «Быть счастливым — это просто!», а в воскресенье в 15:00 всех желающих ждет семейная игровая программа, посвященная Международному дню рек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.