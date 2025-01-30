В парках Дубны ежемесячно участвуют в системных мероприятиях более 500 человек

Каждую неделю в парках Дубны проходит множество мероприятий для детей и взрослых, в которых принимают активное участие жители Дубны всех возрастов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для самых маленьких проводятся развлекательные и познавательные активности, с помощью которых дети познают мир и тренируют спортивные навыки. Для старшего поколения запланированы сеансы скандинавской ходьбы с участием инструктора.

Молодежь принимает активное участие в мероприятиях, которые проходят на открытых ледовых площадках, в частности, на катке в Парке им. Д. И. Менделеева, где в субботу более 100 студентов отпраздновали Татьянин день, приняв участие в мастер-классах по фигурному катанию, конкурсах и квизах. А также смогли задать свои вопросы Главе Дубны Максиму Тихомирову.



На этой неделе в парках Дубны как обычно пройдет множество интересных и веселых мероприятий.

В Парке на набережной имени Д. И. Менделеева в период с 29 по 31 января с 11:10 до 12:00 приглашаем детей к активным и развлекательным занятиям:

«Будь здоров» — укрепляем здоровье и занимаемся закаливанием!

«Игротека» — участвуем в увлекательных играх и знакомимся с новыми друзьями!

«Изучаем вместе» — открываем мир через интересные и познавательные задания.

В Парке семейного отдыха в тот же период, с 29 по 31 января, с 11:10 до 11:30 ждём детей на зимние активные игры:

«Кто быстрее» — проверим ловкость и скорость участников!

«Развлекалочка» — веселые конкурсы и игры для всех!

«Это интересно» — узнаем много нового и необычного.

Для любителей скандинавской ходьбы у нас есть отдельное предложение: приходите по средам и пятницам в 9:00 к главной сцене Парка семейного отдыха.

Кроме того, 1 февраля в 12:00 в мастерской парка стартует серия субботних квестов и творческих мастер-классов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.