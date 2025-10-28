В Орехово-Зуеве откроется выставка живописи «Истоки вдохновения»

С 31 октября по 24 ноября в Орехово-Зуеве будет работать выставка живописи Владимира Рыженко «Истоки вдохновения», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владимир Александрович Рыженко — художник, работающий в жанре классического пейзажа, натюрморта, портрета. С 2002 года член творческого Союза художников под эгидой ЮНЕСКО, член Союза художников России.

Владимир Александрович приехал в Петушинский район из Самарской области, окончил медицинский институт. Тогда медицина привлекала его больше, чем живопись, однако он выбрал творческий путь.

Сейчас Владимир Рыженко всего себя старается посвящать любимому занятию. Картины художника были представлены на выставках во Владимире, Москве и Московской области.

Гости выставки «Истоки вдохновения» смогут увидеть в работах образы родного края, насладиться яркими натюрмортами и живописными пейзажами.

Выставка начнет работу 31 октября в Выставочном зале г. Орехово-Зуево.

Возрастное ограничение 0+

