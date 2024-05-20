В округе Щелково выявлен новый объект археологического наследия

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Главным управлением культурного наследия Московской области в перечень выявленных объектов культурного наследия включен объект археологического наследия «Селище «Загорянка — 1», XIII века, XV–XVI вв.» в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба ведомства.

Ценность объекта обусловлена тем, что он представляет собой хорошо сохранившееся в археологическом и историко-ландшафтном отношениях раннемосковское поселение XV–XVI вв., отражающее процессы внутренней колонизацией Московского края.

Обнаружена археологическая структура — слой светло-серой супеси с включениями белоглиняных грубых и красноглиняных фрагментов керамики.

Археологические предметы, полученные в ходе локальных земляных работ, представлены фрагментами керамических изделий XV–XVI вв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.