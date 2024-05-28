В округе Пушкинский состоялось выступление одаренных детей

26 мая в Большом зале Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева в округе Пушкинский состоялся областной концерт «Культурное поколение Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В концерте приняли участие лауреаты международных, всероссийских и областных конкурсов в области музыкального искусства — победители губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья», молодежных дельфийских игр России, стипендиаты благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Среди участников Владимир Лозовой и Софья Бурцева (Пушкинская детская школа искусств), Владислав Баланов (Электроуглинская детская музыкальная школа г. о. Богородский), Дмитрий Климов (Детская хоровая школа «Подлипки» им. Б. А. Толочкова» г. о. Королев), Тимофей Карасев (Детская школа искусств Дмитровского г. о.), Наталья Барашкина (Детская школа искусств г. о. Долгопрудный), Артеем Кирницкий (Детская школа искусств им. Якова Флиера Орехово-Зуевского г. о.), Павел Мартишин и Анна Пургина (Московский областной музыкальный колледж имени С. С. Прокофьева, г. Пушкино), Иван Попов (Московский областной базовый музыкальный колледж имени А. Н. Скрябина, г. Электросталь).

Организатором концерта выступил региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области музыкального искусства.

Центр действует с 2024 года на базе Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.