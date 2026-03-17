В Одинцовском округе провели фестиваль «Ярмарка народных талантов»

Фестиваль «Ярмарка народных талантов» прошел 14 и 15 марта в Юдинском культурно-досуговом центре Одинцовского округа. В молодежном XII открытом конкурсе приняли участие более ста ценителей народного творчества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе фестиваля были представлены номинации «Уличные гуляния на Руси», «Народный вокал» и «Инструментальное творчество». Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели культуры и искусства, а также общественные деятели.

Праздник завершился церемонией награждения победителей. Члены жюри обратились к конкурсантам с напутственными словами, а зрители поддержали артистов аплодисментами.

Кульминацией фестиваля стало совместное исполнение народных песен под аккомпанемент баяна. Участники и члены жюри объединились в общем творческом номере, создав атмосферу единения и радости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.