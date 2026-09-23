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В Одинцовском округе 3 октября покажут «Маяковский против Есенина»

Звенигородский государственный музей-заповедник в Одинцовском округе 3 октября представит театрально-поэтическую постановку «Маяковский против Есенина», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Показ пройдет в день рождения Сергея Есенина. Спектакль посвящен творческому противостоянию двух поэтов начала XX века — Есенина и Владимира Маяковского.

В основу постановки легли стихи, письма и личные воспоминания поэтов. Их негласную литературную дуэль на сцене сопровождают революционные произведения классических композиторов.

В спектакле участвуют актер Государственного академического театра имени Моссовета Иван Пищулин, актер Театра МОСТ Леонид Семенов и музыкант, артист Центрального Дома Российской Армии им. М. В. Фрунзе Илья Олейников.

Начало — в 19:00. Возрастное ограничение — 12+. Подробная информация и билеты размещены на сайте Звенигородского музея-заповедника.

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