В Одинцовском округе 25 апреля пройдет акция в усадьбе Ершово

Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры отметят 25 апреля в усадьбе Олсуфьевых в Ершово Одинцовского округа. Для гостей подготовили культурный субботник, презентацию нового туристического маршрута и концерт классической музыки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие начнется в 11:00. В этот день для всех желающих откроют свободный доступ на территорию усадьбы. Участники смогут присоединиться к культурному субботнику и первыми пройти по новому экскурсионному маршруту, который познакомит с историей и архитектурой усадебного комплекса.

Также перед главным дворцом впервые состоится концерт классической музыки. Организаторы отмечают, что более века назад на этой площадке уже звучали музыкальные произведения.

Усадьба «Ершово» является объектом культурного наследия федерального значения. В разное время здесь бывали Афанасий Фет и члены Императорской фамилии, а часть художественной коллекции впоследствии вошла в собрания крупнейших музеев страны. Сохранившийся усадебный дом окружен парком с липовыми аллеями, прудами и коваными мостками.

Организаторами акции выступили комитет по культуре администрации Одинцовского городского округа, МБУ молодежной политики «Одинцовский молодежный центр» и АО «Парк-Отель Ершово». Регистрация на мероприятие открыта по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.