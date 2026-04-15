В Новосибирске открылась выставка «Сибирь-Ритуал»

14 и 15 апреля в Новосибирске проходит выставка «Сибирь-Ритуал», где представили новинки похоронной отрасли — от дизайнерских урн до исторических гробов, сообщает Om1 Новосибирск .

В Экспоцентре собрались производители и поставщики ритуальной продукции из России и зарубежья. Участники представили современные технологии изготовления памятников, ритуальную атрибутику и специализированный транспорт.

Одним из самых заметных стал стенд с погребальными урнами. Заместитель директора компании «Некрополь 21 век» Елена Анатольевна сообщила, что чаще всего покупают металлические урны эконом-сегмента, но востребованы и изделия с индивидуальным декором.

«На каждый декор существует свой покупатель. Вот эти все урны, которые у нас представлены здесь, сделаны по заказу. Менеджеры, которые общаются с клиентами, передают нам их пожелания, и мы корректируем ассортимент. Были клиенты, которые спрашивали урны со стразами. Например, для молодых девушек. Или рисунки, связанные с профессиональной деятельностью. Например, для моряков с якорями, с кораблями, с морем. Пейзажи типа Айвазовского даже бывают тоже», — объяснила спикер.

Компания также изготавливает бетонные и деревянные урны, в том числе для разделения праха между родственниками.

Стенд FreeArt представил анатомические фигуры для танатопрактики, судмедэкспертизы и кино. Стоимость индивидуального макета достигает 375 тысяч рублей.

Посетителям показали иконы стоимостью до одного миллиона рублей, коллекцию шляпок для церемониймейстеров, а также гробы XVIII века, выдолбленные из цельного дерева. Среди техники — катафалк Mercedes необычной для России модификации.

