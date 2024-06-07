В нескольких театрах Москвы произошли кадровые перестановки

Кадровые изменения произошли в ряде столичных театров. В ближайшее время пройдут встречи с труппами театров, на которых коллективам представят новых руководителей, сообщается на сайте мэра Москвы.

Новым директором театра «Современник» станет Владимир Машков. Худруком Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов. При этом Машков сохранит должность худрука в Московском театре Олега Табакова, Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

«Принятые решения позволят более эффективно управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара, улучшения показателей работы», — заявил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Он выразил благодарность предыдущим руководителям театров за проделанную в непростые времена работу, добавив, что в ближайшее время с труппами театров пройдут встречи, на которых им представят новых руководителей.

Кроме того, было принято решение к Московскому еврейскому театру «Шалом» сцены на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда. Московский театр кукол будет объединен с Московским открытым театром кукол, который с начала текущего года перешел под управление города.