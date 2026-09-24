В Наро-Фоминске 24 сентября наградили организаторов фестиваля «Берег»

Организаторов фестиваля православной культуры «Берег» чествовали 24 сентября во Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. Благодарности получили около 40 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль православной культуры «Берег» впервые прошел в Наро-Фоминске в таком формате и масштабе. Его подготовила команда специалистов сферы культуры: руководители, художники, хореографы, звукорежиссеры, художники по свету и сотрудники, отвечавшие за порядок на площадке.

Благодарности от главы Наро-Фоминского округа организаторам вручила его заместитель Наталья Трофимова. Она поблагодарила благочиние за поддержку инициативы и отметила, что дети из коллективов округа выступили на одной сцене с известными артистами.

«Отдельные слова благодарности каждому, кто приложил руку к организации мероприятия», — сказала Наталья Трофимова.

Председатель комитета по культуре, спорту и работе с молодежью Андрей Лощаков также вручил благодарности участникам команды и отметил вклад каждого в проведение фестиваля.

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