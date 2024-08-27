В Мытищах расписали восьмиметровый самовар

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В Подмосковье украсили один из символов Мытищ

В Подмосковье украсили один из символов Мытищ — восьмиметровый самовар на въезде в город, сообщили в пресс-службе округа.

Одну из самых узнаваемых скульптур округа — восьмиметровый самовар, установили 8 лет назад. Композицию посвятили картине Василия Перова «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы». Совет ветеранов муниципалитета внес свои пожелания о преображении объекта.

Художник Владимир Соколов вдохновился мотивами жостовской росписи — визитной карточки округа.

В течение двух недель Владимир кропотливо создавал новые узоры, подбирал цвета и градиенты, чтобы в конечном итоге получился настоящий шедевр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.