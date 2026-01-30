В Мытищах пройдет праздник русского промысла

31 января — в День гжели, жители Мытищ приглашаются на мероприятие, посвященное знаменитому русскому промыслу — гжельскому фарфору и керамике. Начало в 12:00, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мытищи по праву гордится своими народными промыслами — жостовской росписью и федоскинской лаковой миниатюрой.

Как ранее отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, жостовские подносы и федоскинские шкатулки известны во всем мире: «В 2025 году федоскинский промысел отметил свое 230-летие, а жостовский — 200-летие. Их рукотворные изделия — настоящие символы народного искусства. На протяжении столетий они украшают лучшие мировые коллекции, восхищают ценителей прекрасного гармонией красок и тонкостью линий».

В преддверии празднования Дня гжели жителей Мытищ приглашают на мероприятие, посвященное знаменитому русскому промыслу — гжельскому фарфору и керамике. Парк Мира станет местом проведения события под названием «Сказочная гжель».

Гостей ждут интерактивная игра «Волшебная палитра для зимнего леса», мини-диско и творческие мастер-классы: «Кокошник в стиле Гжель» и «Чайная пара. Гжель».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.