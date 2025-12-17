В Мытищах подвели итоги третьего фестиваля «Город Снеговиков»

13 декабря, в театре кукол «Огниво» им. С. Железкина в торжественной обстановке наградили участников и победителей III Мытищинского фестиваля «Город Снеговиков», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Каждый участник — уже победитель. Все снеговики были созданы с любовью, фантазией и большим старанием, а их уникальность и оригинальность вызвали искреннее восхищение у зрителей и жюри», — отметили организаторы.

Праздник начался с творческой программы: гости играли в зимние игры, разгадывали загадки и создавали памятные значки. После авторам снеговиков вручили «Снегопаспорт», пригласительный билет на спектакль театра «Огниво» и диплом участника фестиваля.

Также были объявлены победители в трех номинациях:

«Выбор театра «Огниво» — победителем стал снеговик № 14 «Чупсик», удививший креативным образом и выразительностью.

Победитель офлайн-голосования — снеговик № 6 «Пухляш Снегов», набравший наибольшее количество голосов от зрителей, посетивших спектакли.

Победитель онлайн-голосования — снеговик № 7 «Снежик».

Фестиваль «Город Снеговиков» продолжает радовать мытищинцев и гостей города — экспозиция будет доступна для прогулок и фотосессий до 6 января.

Как ранее отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, кукольный театр «Огниво» известен не только по всей необъятной стране, но и далеко за ее пределами. Ежедневно артисты «Огниво» дарят сказку детям и взрослым. За 32 года работы труппа театра выпустила более 50 постановок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.