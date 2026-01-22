сегодня в 15:26

В Мытищах откроется выставка японских кукол в галерее искусств

Выставка «Японская традиционная игрушка. Кокэси, дарума, нингеё и другие…» откроется 23 января в Мытищинской галерее искусств и познакомит посетителей с коллекцией японских кукол, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Мытищинской галерее искусств 23 января начнет работу выставка, посвященная японским традиционным игрушкам. Экспозиция включает частную коллекцию Александра Михайлова, который более тридцати лет собирает игрушки со всего мира.

Посетители увидят традиционные и современные японские куклы, выполненные в различных техниках из разных пород дерева, а также кухонную и комнатную мебель для кукольного дома. Экспозицию дополняют традиционные кимоно, изображения персонажей театра Кабуки, японских красавиц-гейш, тканевые и бумажные свитки, а также фигурки мифологических и сказочных персонажей, созданные мастерами Японии.

Выставка будет открыта до 22 февраля. Дополнительная информация размещена на сайте Мытищинской галереи искусств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.