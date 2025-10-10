В Мытищах названы победители творческого конкурса «Зажги»
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
В Мытищах названы победители творческого конкурса «Зажги», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Более 80 заявок и только 18 человек дошли до последнего этапа. Строгий отбор, яркие эмоции и, наконец, в жюри творческого конкурса «Зажги» назвали победителей после финальных выступлений.
На торжественном открытии выступила заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина. Она отметила значимость конкурса для развития творческого потенциала и выразила искреннюю благодарность всем участникам.
«Это то место и время, когда вы, творческие люди, можете показать все свои навыки и профессионализм. Каждое ваше выступление — это уже огромная победа над страхом и сомнениями», — подчеркнула Ольга Сидоркина.
Финальный этап стал настоящим испытанием для конкурсантов. Участники не только демонстрировали свое мастерство, но и боролись с волнением, стараясь максимально раскрыть свой потенциал. Одна из победительниц в номинации «Вокал» Валерия Бокова рассказала, что участвует в этом конкурсе уже не первый раз и каждое выступление для нее — это не только ценный опыт, но и огромное удовольствие.
«Ты получаешь особое удовольствие от выступления, когда можешь донести смысл песни до зрителя. В каждый номер мы вкладываем душу. Важно не просто хорошо спеть или станцевать — зритель должен прочувствовать каждую эмоцию», — сказала она.
Жюри определило лучших в трех номинациях:
Вокал:
· Варвара Торопова
· Алиса Савандер
· Валерия Бокова
Хореография:
· Mrak DANCE
· Алия Юсупова и Елизавета Петрова
· ARM DANCE
Оригинальный жанр:
· Алексей Абрамян
· Елена Качура
· Александр Мещеряков
Победители получили не только заслуженные награды, но и шанс выступить на праздничных мероприятиях на главных площадках г. о. Мытищи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.