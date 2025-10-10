В Мытищах названы победители творческого конкурса «Зажги»

Более 80 заявок и только 18 человек дошли до последнего этапа. Строгий отбор, яркие эмоции и, наконец, в жюри творческого конкурса «Зажги» назвали победителей после финальных выступлений.

На торжественном открытии выступила заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина. Она отметила значимость конкурса для развития творческого потенциала и выразила искреннюю благодарность всем участникам.

«Это то место и время, когда вы, творческие люди, можете показать все свои навыки и профессионализм. Каждое ваше выступление — это уже огромная победа над страхом и сомнениями», — подчеркнула Ольга Сидоркина.

Финальный этап стал настоящим испытанием для конкурсантов. Участники не только демонстрировали свое мастерство, но и боролись с волнением, стараясь максимально раскрыть свой потенциал. Одна из победительниц в номинации «Вокал» Валерия Бокова рассказала, что участвует в этом конкурсе уже не первый раз и каждое выступление для нее — это не только ценный опыт, но и огромное удовольствие.

«Ты получаешь особое удовольствие от выступления, когда можешь донести смысл песни до зрителя. В каждый номер мы вкладываем душу. Важно не просто хорошо спеть или станцевать — зритель должен прочувствовать каждую эмоцию», — сказала она.

Жюри определило лучших в трех номинациях:

Вокал:

· Варвара Торопова

· Алиса Савандер

· Валерия Бокова

Хореография:

· Mrak DANCE

· Алия Юсупова и Елизавета Петрова

· ARM DANCE

Оригинальный жанр:

· Алексей Абрамян

· Елена Качура

· Александр Мещеряков

Победители получили не только заслуженные награды, но и шанс выступить на праздничных мероприятиях на главных площадках г. о. Мытищи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.