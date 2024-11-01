В Мытищах 3 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств»

В программе мероприятия творческая встреча с педагогами и учениками художественной студии «Оранжевый кот» под руководством художницы Марины Любимовой, которая состоится в рамках юбилейной выставки детского творчества. Также гостей ждет творческий вечер поэта, писателя, литературоведа Владимира Полушина, приуроченный ко дню его рождения. На встрече состоится презентация новых произведений автора.

Владимир Леонидович Полушин — член союза писателей РФ, автор более 50 книг — исторических, политологических, художественных, документальных, публицистических. В произведениях писателя отражены наиболее важные события в истории Отечества. На встрече со зрителями Владимир Леонидович расскажет о себе и работе над книгами об истории Приднестровья, о поэтах Пушкине и Гумилеве, о судьбах казачества, затронет острые темы прошлого и настоящего России. Рассказ писателя проиллюстрируют фотографии, кадры документалистики, стихи и музыкальные номера.

Начало акции «Ночь искусств» в 12:00. Вход свободный.

Подробная информация на сайте музея.

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