В музее Подольска показали бронзовый клад

В музее-заповеднике Подольска активистам клуба «Активное долголетие» из Коломны показали клад бронзовых украшений и подлинную резную мебель местных купцов, сообщили в администрации городского округа Подольск.

Интересные экскурсии по экспозициям «Подол сквозь века» в доме Морозовых и «В. И. Ленин и Ульяновы в Подольске» в музее-заповеднике «Подолье» для них провели экскурсовод Мария Гостева и кандидат исторических наук, экскурсовод Сергей Максимов.

В зале «Археология» гостей заинтересовали находки клада бронзовых украшений, найденного на территории теперь уже соседнего муниципалитета — Домодедово — в 1964 году. Среди представленного были шейные гривны, массивные ручные спиральные браслеты, витые рифлёные и ажурные пронизи.

На выставке, посвященной подольскому купечеству, внимание коломчан привлекли резной буфет из трёх пород дерева, представленный в экспозиции купцов Толкушевых. Заинтересовало зеркало из венецианского стекла, которое было частью интерьера кинотеатра «Художественный», построенного подольским купцом Петром Толкушевым для своей супруги Юлии Домаскиной.

Знакомство с документальной экспозицией «В. И. Ленин и Ульяновы в Подольске» началось у бюста Ильичу и мемориального дома, где Ульяновы проживали в 1900 году. Ленин бывал в нём дважды. В Подольск приезжал к своим близким после сибирской ссылки в Шушенском. Пробыл у родных около двух недель и сумел найти за короткий промежуток времени верных друзей и соратников. Среди них — В. А. Левицкий, уездный санитарный врач, который в первый номер газеты «Искра» подготовил материал на целую полосу о положении работников на предприятиях Подольска. Завершился визит обзорной экскурсией по Музею исторических традиций поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.



