В музее Ногинска установили новое мультимедийное оборудование

сегодня в 12:44

В Ногинском музейно-выставочном центре установлено современное мультимедийное оборудование. Это стало возможным благодаря поддержке министерства культуры РФ в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Участником этой программы стал проект мультимедийной экспозиции, выполненный сотрудниками музея, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов стал первым посетителем обновленной экспозиции. Во время визита он обсудил с директором Ириной Барановой новые возможности в работе учреждения культуры.

Планируется значительно пополнить историческую часть центрального зала. Рассказ об истории села Рогожи будет сопровождаться дореволюционной хроникой. Знаменитые купеческие семьи, история земства, благотворительность — эти неотъемлемые части истории дореволюционного Богородска по-новому предстанут в экспозиции.

Отдельный зал будет отведен под выставку, посвященную Первой мировой войне и истории 209-го Богородского полка. Мультимедийные вставки помогут «оживить» историю, почувствовать дух эпохи.

Экспозиция — итог восьмилетней научной работы. Уже в конце года посетители смогут увидеть уникальный проект, реализованный сотрудниками Музейно-выставочного центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.