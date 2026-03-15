сегодня в 13:27

В Москве суд защитил авторские права на сериал «Сезон охоты»

Московский городской суд встал на защиту авторских прав кинокомпании на телесериал под названием «Сезон охоты». Судом было рассмотрено требование дистрибуционной компании «Парадиз» к фирме Podaon SIA о воспрепятствовании формированию технических возможностей для размещения, распространения, открытия доступа и любого иного применения одноименного аудиовизуального произведения в Сети, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

В ходе разбирательства выяснилось, что на сайте zonafilm.click осуществлялось неправомерное использование указанного сериала, авторские права на который закреплены за истцом на основании международного лицензионного дистрибьюторского соглашения.

В итоге суд удовлетворил исковые требования. Компании Podaon SIA запрещено создавать технические условия, которые обеспечивали бы размещение, распространение, доступ и любое иное использование аудиовизуального произведения «Сезон охоты» на сайте zonafilm.click во всемирной сети.

Ранее сообщалось, что россиянин смог отсудить более 100 тысяч рублей у автора Telegram-канала, который создал «клон» его контента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.