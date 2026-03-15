В Москве суд защитил авторские права на сериал «Сезон охоты»
Фото - © Elnur / Фотобанк Лори
Московский городской суд встал на защиту авторских прав кинокомпании на телесериал под названием «Сезон охоты». Судом было рассмотрено требование дистрибуционной компании «Парадиз» к фирме Podaon SIA о воспрепятствовании формированию технических возможностей для размещения, распространения, открытия доступа и любого иного применения одноименного аудиовизуального произведения в Сети, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
В ходе разбирательства выяснилось, что на сайте zonafilm.click осуществлялось неправомерное использование указанного сериала, авторские права на который закреплены за истцом на основании международного лицензионного дистрибьюторского соглашения.
В итоге суд удовлетворил исковые требования. Компании Podaon SIA запрещено создавать технические условия, которые обеспечивали бы размещение, распространение, доступ и любое иное использование аудиовизуального произведения «Сезон охоты» на сайте zonafilm.click во всемирной сети.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.