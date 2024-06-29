В Москве стартовал международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поучаствовала в церемонии открытия международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» на ВДНХ в Москве на выставке-форуме «Россия».

«Я вижу много людей, участников СВО сейчас в зале. Я хотела бы поклониться каждому. Вот за мной женщина сидит, которая перед началом фестиваля обратилась ко мне и попросила автограф для своего сына, который сейчас на фронте. Я должна у вашего сына брать автограф! Спасибо вам всем за все, что вы делаете», — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на церемонии открытия.

В мероприятии также участвовала заместитель министра обороны России Анна Цивилева. Она выступила с речью перед участниками фестиваля.

«Мы только что с вами почтили память тех, кто ценой собственной жизни защищал интересы нашего государства. Но наша задача — сохранить память об этих людях на десятки и сотни лет, передать потомкам. А как мы можем это сделать? А именно, снимая фильмы, делая постановки, публикуя книги», — сказала заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

На фестивале, посвященном героям специальной военной операции, выступили бойцы российской армии: кавалер ордена Мужества Антон Филимонов и Герой России Виталий Антонов. Они поблагодарили военных корреспондентов за отважную работу и освещение всех происходящих на фронте событиях, затем пожелали победы в информационной войне.

На церемонии открытия фестиваля состоялись выступления группы «Зверобой», «Наши», а также ряда поэтов, в том числе Дмитрия Филиппова — участника боев за Авдеевку. Теплым приветствием участников фестиваля встретила певица Лариса Долина, исполнив песню «Россия — это мы».

«Когда наши ребята вернутся с победой, а это несомненно, что они вернутся победителями, они будут вовлечены в создание новой России и новой русской культуры. И мы, творческие люди, должны им всячески в этом помочь», — сказала Долина.

Фильмом открытия стала документальная лента военкора RT Ольги Кирий «Авдеевка. Так выглядит война» — пронзительные истории жителей освобожденной Авдеевки. Посмотреть его также можно на круглосуточном канале RТДок.