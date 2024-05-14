В Москве пройдет музыкальный проект, посвященный картинам

В новом проекте «Променад» композитор и пианист Игорь Яковенко обратился к одному из самых междисциплинарных музыкальных циклов XIX века — «Картинкам с выставки» Модеста Мусоргского, говорится на сайте ДК «Рассвет».

В «Картинках», фортепианной сюите, которой в 2024 году исполняется 150 лет, Мусоргский переложил на музыкальный язык впечатления от выставки своего близкого друга художника Виктора Гартмана. Впоследствии эта работа оказала огромное влияние на историю музыки, в частности на Клода Дебюсси и его искусство звукописи.

«Игорь Яковенко исполнил и записал пьесы из „Картинок“ и предложил 11 российским художникам сделать „обратный перевод“ музыки Мусоргского на язык изобразительного искусства. Эти новые произведения, в свою очередь, стали темами для цикла пьес Яковенко-композитора. Музыка 1874 и 2024 года соединилась в программе „Променад“, в которой Яковенко выступает исполнителем „Картинок“ и их же комментатором и соавтором», — следует из сообщения.

В «Променаде» примут участие следующие художники: Виктор Алимпиев, Кирилл Гаршин, Антон Кушаев, Людмила Баронина, Марья Дмитриева, Диана Капизова, Леонид Цхэ, Юра Самойлов, Олег Елагин, Катя Шинкарева, Даша Кузнецова.

Мероприятие состоится 23 мая. Начало в 19:30.

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