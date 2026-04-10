В Москве отменили весенний фестиваль поклонников Пугачевой

Об этом рассказал организатор фестиваля Андрей Краснобаев. Он не стал комментировать причины отмены мероприятия.

Фестиваль планировали провести 15 апреля — в день рождения Пугачевой.

Как пишет «Подъем», с требованием отмены фестиваля к генпрокурору обратился глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.

«Мы считаем, что вообще все, что делает Пугачева в последнее время, — к ней нужно присмотреться силовым структурам. Ее действия попадают под дискредитацию (армии) и оправдание терроризма», — сказал общественник.

Также он заявил, что саму Пугачеву в стране уже «надо забывать», а ее песни передать «хорошим и уважаемым артистам». Из предполагаемых исполнителей песен Примадонны он назвал Вику Цыганову, группу «Любэ», Александра маршала, Олега Газманова и Shaman.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.