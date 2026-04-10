В Москве отменили весенний фестиваль поклонников Пугачевой
Столичный фестиваль «Пугачевская весна», где собирались поклонники уехавшей из РФ певицы Аллы Пугачевой, отменили, сообщает «Осторожно, Москва».
Об этом рассказал организатор фестиваля Андрей Краснобаев. Он не стал комментировать причины отмены мероприятия.
Фестиваль планировали провести 15 апреля — в день рождения Пугачевой.
Как пишет «Подъем», с требованием отмены фестиваля к генпрокурору обратился глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.
«Мы считаем, что вообще все, что делает Пугачева в последнее время, — к ней нужно присмотреться силовым структурам. Ее действия попадают под дискредитацию (армии) и оправдание терроризма», — сказал общественник.
Также он заявил, что саму Пугачеву в стране уже «надо забывать», а ее песни передать «хорошим и уважаемым артистам». Из предполагаемых исполнителей песен Примадонны он назвал Вику Цыганову, группу «Любэ», Александра маршала, Олега Газманова и Shaman.
