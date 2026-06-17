В Лосино-Петровском 19 июня пройдет фестиваль «Брюсовы горизонты»

Астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты» состоится 19 июня в парке культуры и отдыха Лосино-Петровского на улице 7-го Ноября. Гостей ждет программа, посвященная науке, истории и личности Якова Брюса, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль начнется в 16:00 и объединит историю, науку и тему космоса. Посетителям расскажут о Якове Брюсе — ученом, астрономе, сподвижнике Петра I и одной из самых загадочных фигур своей эпохи. В течение дня в парке будут работать тематические площадки, интерактивные зоны и выставочные пространства.

В амфитеатре пройдет торжественное открытие и награждение победителей конкурсов рисунков «Первые в космосе» и костюмов «Наряды звездного неба». Гости смогут посетить фотозону «Звездный путь», выставку рисунков на Центральной аллее, а также принять участие в программах «Гороскоп удачи», «Колесо фортуны», «Вес на планетах» и игре «Звездный лабиринт». По территории парка состоится костюмированное шествие «Выход в открытый космос» и квест «Созвездие Брюса».

Для посетителей подготовили историческую зону «Яков Брюс — первый российский астроном», лекцию «Небесные объекты» и вечерние астрономические наблюдения «Галактика рядом». В программе также выставка «Земля и космос Владимира Джанибекова», мастер-класс «Тайны звездного неба» и интерактив «Звездный очаг». Завершится праздник гала-концертом «Звездам навстречу», дискотекой «Гравитация танца» и показом фильма «Время первых» под открытым небом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.