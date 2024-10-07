В Лобне стартовал фестиваль акварели «Яблоневый сад»

Фестиваль собрал широкий круг ценителей искусства, а также художников со всей страны. Всего на выставке представлено 125 работ 70 авторов, среди которых как известные мастера, так и молодые таланты. В своих произведениях художники передают уникальную красоту акварельной техники, погружая зрителей в мир цвета и света.

По словам организаторов, фестиваль «Яблоневый сад» станет отличной возможностью для ценителей искусства окунуться в мир акварели, насладиться творчеством талантливых художников и почтить память Владимира Коробкова.

Художественная галерея работает в Лобне по адресу: ул. Ленина, 16. Выставка будет открыта до 6 ноября (0+).

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