В Лобне прошла премьера фильма «Маленькая перемена»

Премьера полнометражного фильма «Маленькая перемена» прошла 7 апреля во Дворце культуры «Чайка» в Лобне. Картину сняли, смонтировали и озвучили в городе воспитанники детской студии «MOROZ&KO» под руководством режиссера Андрея Морозова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работа над фильмом продолжалась три года. Новая версия стала полноценной полнометражной картиной, завершившей длительный этап подготовки и съемок. Ранее студия уже представляла свои проекты: в 2021 году вышел короткометражный фильм «Маленькие детки – маленькие бедки…», а в марте 2023 года в ДК «Чайка» показали предыдущую версию «Маленькой перемены».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.