В Люберцах 29 апреля откроют выставку «За пределами стены»

Выставка молодых современных художников «За пределами стены» откроется 29 апреля в Музейно-выставочном комплексе Люберец. Экспозиция объединит более 30 работ авторов из разных городов России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект курирует Милена Буланкина. В основе концепции — миф о пещере из диалога Платона «Государство». Художники осмысляют путь человека от иллюзии к истине и исследуют границу между видимым и действительным, комфортом и знанием.

В экспозиции представлены живопись, скульптура, коллажи и фотографии авторов из Екатеринбурга, Москвы и Кемерово. Кирилл Леднев покажет фотосерию затопленных в 2015 году скульптур подводного музея в Средиземном море у турецкого города Сиде. Александра Веселова в цикле «Иные миры» предлагает взглянуть на реальность глазами художника-философа. Константин Фомин в серии Ex Machina обращается к образу условного пространства без координат, где формируется ритм современной жизни.

Открытие состоится 29 апреля в 16:00, запланирована кураторская экскурсия. Вход свободный по предварительной регистрации https://mvk lyubertsy.timepad.ru/event/3942040/ или по социальной карте Подмосковья. Выставка будет работать до 21 июня по адресу: Люберцы, улица Звуковая, дом 3. 0+.

