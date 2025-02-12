В Люберцах 13 февраля пройдет концерт, посвященный Дню воинов-интернационалистов

«В преддверии Дня воинов-интернационалистов в пятницу, 13 февраля, в Люберецком дворце культуры (Октябрьский проспект, дом № 200) состоится концертная программа. В ней примут участие творческие коллективы городского округа и специальный гость — ансамбль ВДВ «Голубые береты». Начало концерта в 15 часов», — отметил председатель комитета по культуре администрации муниципалитета Илья Рожников.

Он добавил, что на территории округа пройдут митинги, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов и выводу войск из Афганистана.

«В Люберцах митинг-возложение состоится 13 февраля в 14:00 у памятника Воинам-интернационалистам (г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 10). 14 февраля в 12:00 начнется митинг на Малаховском кладбище (п. Малаховка, Касимовское шоссе, д. 3Д). 15 февраля в 15.00 мероприятия, приуроченные выводу войск из Афганистана, состоятся в г. Дзержинский у памятника Ветеранам локальных войн (ул. Сквер ветеранов)», — уточнил Рожников.

С подробной афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.