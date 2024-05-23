В Ленинском округе отметили юбилей школы искусств

В Ленинском городском округе прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-летию Детской школы искусств поселка Развилка. В юбилейном концерте приняли участие воспитанники и выпускники школы, на сцене прозвучали произведения великих композиторов в их исполнении, рассказали в пресс-службе главы Станислава Каторова.

Детская школа искусств поселка Развилка была образована в 1989 году. Несколько лет назад она была переведена в новое, просторное здание, оборудованное современными музыкальными инструментами. Здесь можно найти все возможные направления, от ударных инструментов и театральных классов до отделений фортепиано, вокала и хореографии.

«От имени администрации Ленинского городского округа и от себя лично сердечно поздравляю Вас и коллектив организации с 35-летием ее создания! Сложно переоценить Ваш личный вклад и вклад Ваших единомышленников в дело культурного развития в нашем округе. Детскую школу искусств в Развилке можно по праву назвать ведущим учреждением дополнительного образования Российской Федерации, ведь за прошедшие 35 лет Вы, Ваши соратники и воспитанники учреждения многократно демонстрировали наивысшие результаты на конкурсах и фестивалях различного уровня. Желаю Вам и Вашей команде новых творческих успехов и талантливых единомышленников», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова.

Воспитанники детской школы искусств поселка Развилка регулярно становятся Лауреатами Международных, всероссийских, областных и муниципальных конкурсов. Ежегодно, за выдающиеся заслуги, юные таланты награждаются стипендией Главы и Губернатора. В прошлом году, воспитанница детской школы искусств Развилка Аделия Загребина стала победительницей шоу «Голос дети».

Сегодня в детской школе искусств поселка Развилка занимается свыше 700 воспитанников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.