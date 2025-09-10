В Ленинском округе масштабное световое шоу фонтанов посетили около 5 тыс зрителей

Торжества в честь Дня города Видное и Дня рождения Ленинского городского округа завершились масштабным мероприятием на берегу Тимоховского пруда. Финалом праздника стал концерт «Сердце города бьется музыкой» и масштабное световое шоу фонтанов, которое собрало порядка пяти тысяч жителей и гостей округа. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Праздник закончился, но я уверен, что в сердцах наших жителей надолго останется тепло и радость от совместно пережитых моментов. Уверен, что 61-й год принесет Видному новые достижения и успехи, которые мы обязательно отметим вместе, на новых праздниках, объединяющих нас в одну большую и дружную семью», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова. Сообщается, что творческие коллективы исполнили для зрителей всеми любимые песни, создавая атмосферу большого общего праздника. После концерта внимание гостей привлекло масштабное шоу фонтанов. Световые и водные инсталляции на пруду рассказали об истории Видного и о людях, внесших неоценимый вклад в его развитие. Представление дополнила воздушная гимнастка, которая под музыкальные композиции выполняла зрелищные трюки на огромном шаре, парившем над водой. «Мы получили море эмоций. Это просто восторг — давно не видели у нас в округе таких масштабных представлений», — поделилась впечатлениями гостья праздника Ирина С. Световое шоу стало одним из самых зрелищных во всем Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.