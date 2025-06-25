В Красногорске прошла церемония вручения премии «Хрустальная Турандот»

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В музее-заповеднике «Архангельское» состоялась церемония вручения премии «Хрустальная Турандот», на которой были отмечены талантливые деятели театрального искусства, передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Награду в номинации «Лучшая режиссерская работа» получил Егор Перегудов за постановку «Евгений Онегин» в Театре имени Владимира Маяковского.

Приз в номинации «Лучшая мужская роль» разделили два актёра: Антон Шагин за роль Гамлета в спектакле «Гамлет» театра «Ленком Марка Захарова» и Павел Попов за роль Льва Ландау в постановке «Солнце Ландау» в Театре имени Евгения Вахтангова.

Звание «Лучший спектакль сезона» получили сразу два проекта: «Солнце Ландау» Театра имени Евгения Вахтангова и «Тартюф» Театра Наций.

В номинации «Лучший дебют» премию завоевала актриса Варвара Бочкова за роль Татьяны Лариной в спектакле «Евгений Онегин» Театра имени Владимира Маяковского.

Церемония вручения премии «Хрустальная Турандот» стала значимым событием в мире театрального искусства, подчеркнув высокий уровень современного театрального творчества.

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