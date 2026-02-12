В Красногорске открылась выставка портретов Сайды Афониной

сегодня в 18:46

Выставка художника-портретиста Сайды Афониной «Моя душа» открылась 10 февраля в усадьбе Знаменское-Губайлово в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В усадьбе Знаменское-Губайлово начала работу выставка «Моя душа», где представлены 30 работ художника-портретиста Сайды Афониной. Экспозиция включает преимущественно портреты, а также пейзажи, выполненные в технике темперной живописи.

Сайда Афонина преподает в Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова и является членом Международной федерации художников ЮНЕСКО. Художник работает в стиле современного реализма, сочетая классическую школу живописи с индивидуальным подходом к композиции и цвету.

Посетить выставку можно до 12 апреля по адресу: Красногорск, ул. Красная Горка, 30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.