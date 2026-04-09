В Красногорске 19 апреля пройдет «Весенний оперный бал»

Премьера концертной программы «Весенний оперный бал в усадьбе» состоится 19 апреля в культурно-выставочном комплексе «Усадьба «Знаменское-Губайлово» в Красногорске. Проект подготовили Камерный оперный театр «Драмеди» и благотворительный арт-проект «Вместе — в искусство добра», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе прозвучат арии из оперы «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта, арии и романсы Н. А. Римского-Корсакова, вокальные сочинения С. В. Рахманинова и другие произведения мировой классики. Организаторы обещают камерную атмосферу и выразительное исполнение.

Солисты Камерного оперного театра «Драмеди» выступят вместе с лауреатом международных конкурсов, пианисткой Натальей Латифовой. Каждый номер будет представлен как небольшой музыкальный спектакль с раскрытием образов и эмоций.

Руководителем арт-проекта «Вместе — в искусство добра» является трижды лауреат премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», преподаватель ГБПОУ МО «Красногорский колледж» Алла Антонова. Начало концерта в 16:00. Возрастное ограничение 12+. Вход осуществляется по безвозмездным билетам, которые можно получить в кассе культурно-выставочного комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

