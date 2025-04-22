В Красногорке состоялся торжественный концерт, посвященный Дню Труда

Зал собрал представителей самых разных профессий: учителей, врачей, спасателей, деятелей культуры, сварщиков, коммунальщиков — всех тех, кто своим ежедневным трудом способствует процветанию Красногорска. Атмосфера праздника была наполнена гордостью за достижения региона и благодарностью к людям, посвятившим себя работе на благо общества.

Залог стабильности и уверенности

В ходе торжественной церемонии лучшим работникам были вручены заслуженные награды — Грамоты и Благодарственные письма как регионального, так и муниципального значения. А знаки отличия стали символом признания профессионализма, преданности делу и значительного вклада в развитие различных отраслей экономики и социальной сферы Красногорска.

Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Наталья Тимошина адресовала теплые слова поздравлений труженикам Красногорска в связи с празднованием Дня труда Подмосковья.

«Этот праздник — дань уважения всем, кто своим ежедневным трудом вносит неоценимый вклад в развитие и процветание нашего любимого города и всего Подмосковья. Ваш труд — это залог стабильности и уверенности в завтрашнем дне, это фундамент, на котором строится наше общее будущее. Мы гордимся вами и ценим ваш вклад в развитие Красногорска. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых свершений и неиссякаемой энергии для достижения поставленных целей», — сказала Наталья Тимошина.

Особое внимание было уделено династиям и подрастающему поколению. На сцене были подведены итоги городского конкурса школьных сочинений «Моя будущая профессия». Этот конкурс, направленный на профессиональную ориентацию школьников, выявил талантливых ребят, которые уже сейчас задумываются о своем будущем и видят себя в различных сферах деятельности. Победители были отмечены ценными призами, что, несомненно, станет для них стимулом к дальнейшему развитию и достижению поставленных целей. Мероприятие стало ярким примером того, как важно поддерживать и поощрять молодежь в их стремлении к профессиональному самоопределению.

Праздник труда Подмосковья в Красногорске стал не только днем чествования заслуженных работников, но и площадкой для вдохновения и обмена опытом. Это событие еще раз подчеркнуло важность работы каждого человека для общего благополучия и процветания региона.

Концертная программа, подготовленная лучшими творческими коллективами города, стала прекрасным дополнением к торжественной части мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.