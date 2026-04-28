В Королеве прошел финал конкурса «Звездная эстафета»

Финал Всероссийского конкурса научно-технических и художественных проектов по космонавтике «Звездная эстафета» прошел в Королеве. В нем приняли участие более 300 школьников из разных регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие состоялось в лицее № 5. Участников поприветствовал летчик-космонавт, Герой РФ Иван Вагнер. Он рассказал о работе в космосе, ответил на вопросы школьников и пообщался с ними в неформальной обстановке. Все желающие смогли сделать фото и получить автограф космонавта.

Основные мероприятия прошли в детском технопарке «Кванториум». Участники защищали научно-технические и творческие проекты, демонстрируя высокий уровень подготовки и интерес к космической тематике. Работы оценивали эксперты ракетно-технической отрасли, а также представители научных и образовательных организаций.

На площадке технопарка также организовали мастер-классы по 3D-моделированию, пайке, программированию и сборке спутников. На всех этапах конкурса ребят поддерживали родители и наставники.

Конкурс прошел под эгидой Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в рамках программы «Орбита будущего» при поддержке фонда содействия инновациям и федерального проекта «Кадры для космоса».

