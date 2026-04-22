В Коломне пройдет концерт «Струны Вселенной» 2 мая

Концерт «Струны Вселенной» состоится 2 мая в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». На сцене выступят преподаватели, выпускники и студенты Российской академии музыки имени Гнесиных, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа объединит разные направления музыкального искусства — от классической школы и народной музыки до джазовой импровизации. Прозвучат произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Никколо Паганини, а также сочинения современных авторов А.Б. Бызова и А.А. Цыганкова. В программу вошли и всемирно известные джазовые стандарты Дюка Эллингтона и Антониу Карлоса Жобима.

В концерте примут участие солистка Государственного академического ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, победительница Московского международного фестиваля джаза Игоря Бутмана Анастасия Захарова, концертмейстер Российской академии музыки имени Гнесиных и Сочинской академии Юрия Башмета Нелли Пчелинцева, а также ансамбль лауреатов международных и всероссийских конкурсов.

Гости услышат произведения для струнных инструментов и фортепиано. Начало концерта в 17:00, возрастное ограничение 6+. Подробности и билеты размещены на сайте галереи «Дом Озерова».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.