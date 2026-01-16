В Коломне открылась выставка к 115-летию летчика-истребителя Василия Зайцева

В музее Боевой славы в Коломне 15 января начала работу выставка «Небо, покоренное отвагой», посвященная 115-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-истребителя Василия Зайцева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция раскрывает личность Василия Зайцева не только как героя, но и как человека с характером, убеждениями и офицерской честью. На выставке представлены уникальные архивные документы и личные вещи летчика, включая его летный плащ и китель.

Василий Зайцев был одним из самых результативных советских асов Великой Отечественной войны. На его счету 53 сбитых вражеских самолета, 427 боевых вылетов и 163 воздушных боя без единого поражения. Под его командованием 5-й гвардейский истребительный авиационный полк стал одним из лучших в ВВС, а его летчики стали прототипами фильма Леонида Быкова «В бой идут одни «старики». После войны Зайцев вернулся в Коломну, где возглавил местный аэроклуб.

Герой скончался в 1961 году и похоронен в Коломне. В его честь названы улица и сквер, установлен памятник, а на зданиях размещены мемориальные доски.

Выставка будет работать до 8 марта 2026 года по адресу: Коломна, улица Непобедимого, дом 1, музей Боевой славы.

