В Коломне откроется выставка «Купе» с работами московских художников

С 29 января в галерее «Дом Озерова» в Коломне стартует выставка «Купе», на которой будут представлены около 80 работ известных московских художников, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» с 29 января начнет работу выставочный проект «Купе». В экспозиции участвуют московские художники В.П. Полотнов, А.Н. Суховецкий, С.А. Гавриляченко и Ю.А. Грищенко.

Посетители смогут увидеть около 80 живописных работ в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта и тематической картины. Художников объединяет многолетнее сотрудничество и схожие взгляды на развитие изобразительного искусства. Их произведения гармонично сочетаются в едином выставочном пространстве, позволяя проследить общность творческого подхода.

Экспозиция отражает новые тенденции современной реалистической живописи и демонстрирует диалог между художниками, зрителями, прошлым и настоящим. Выставка будет открыта до 1 марта 2026 года. Подробная информация размещена на сайте галереи «Дом Озерова».

Проект подготовлен союзом художников России при поддержке Российской академии художеств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.