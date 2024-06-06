В Коломне 7 июня состоится концерт артистов областной филармонии

7 июня в Коломне на открытой площадке музейной фабрики пастилы пройдет концерт виртуозов аккордеонной музыки — ансамбля «Русский тембр» с программой «Музыкальный карнавал». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе примут участие солистки Московской областной филармонии, лауреаты международных конкурсов — Людмила Боталова и Юлия Журавлева. Артисты исполнят сочинения П. И. Чайковского, Г. В. Свиридова, Дж. Россини, Л. Армстронга, А. Пьяццоллы и других композиторов.

Ансамбль «Русский тембр» существует уже более 40 лет. Он был образован в 1982 году известным российским баянистом и дирижером Валерием Сомовым, который собрал лучших выпускников московских музыкальных вузов в единый профессиональный ансамбль.

С 1987 года коллектив входит в состав Московской областной филармонии. За долгие годы работы в регионе ансамбль объездил с концертами все большие и малые города, поселки, выступал в областных Домах культуры, школах, институтах, на производствах.

За большой вклад в развитие культуры Подмосковья и России «Русский тембр» удостоен Премии губернатора Московской области, а участникам коллектива присвоено звание «Заслуженный артист России». Руководит ансамблем заслуженный артист России Вячеслав Кузьминский.

Начало концерта в 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.