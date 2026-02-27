В Коломне 28 февраля пройдет фестиваль «Гав Фест»

Фестиваль-конкурс «Гав Фест» состоится 28 февраля в парке Мира в Коломне. Гостей ждут соревнования, показ костюмов для собак и благотворительная акция в поддержку бездомных животных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В последний день зимы в парке Мира пройдет фестиваль для владельцев собак и их питомцев. Центральным событием станет «Хвостатый кросс», где хозяева и собаки пробегут дистанцию вместе, демонстрируя слаженность и скорость.

В программе также модный показ костюмов для домашних любимцев, тематическая фотовыставка и показательные выступления по трюковой дрессировке и спортивному послушанию. Посетители смогут познакомиться с разными породами, получить консультации ветеринаров и грумеров, а также поучаствовать в сборе помощи бездомным животным.

«У нас планируется несколько интерактивных площадок. Гости смогут познакомиться с различными породами, посмотреть выставку «Каков хозяин, такова и собака», принять участие в веселых стартах», — рассказала начальник отдела развития парковых территорий дирекции парков городского округа Коломна Вера Гаина.

Фестиваль пройдет 28 февраля с 11.00 до 14.00. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.