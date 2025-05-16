В Коломне 14 июня пройдет фестиваль «Шкинь-Опера»

14 июня в усадьбе Бибиковых в селе Шкинь округа Коломна пройдет IV мсторико-культурный фестиваль «Шкинь-Опера». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году фестиваль посвящается значимому историческому событию — 250-летию подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора, закрепившему выход России к Черному морю и ставшему символом триумфа русской армии, одержавшей победу над Османской империей. Крымское ханство получило независимость от Турции, а спустя девять лет Крым вошел в состав России.

Высочайший манифест императрицы Екатерины II Великой о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Державу Российскую был оглашен 8 апреля 1783 год.

Фестивальной площадкой в 2025 году станет усадьба Шкинь, с которой связаны имена героев Русско-турецкой войны — генералов Александра Бибикова, и его брата Гавриила Бибикова, владельца усадьбы, строителя Свято-Духовского храма, страстного любителя музыки, создателя выдающегося крепостного оркестра и школы для крестьянских детей.

Мероприятия пройдут на мемориальной площади с памятным обелиском генералам Бибиковым. Перед Свято-Духовским храмом будет организована главная сцена фестиваля «Мировая опера». В научно-дипломатическом павильоне «Кабинет» на Северке пройдут тематические беседы и лекции. В VR-шатре гости смогут совершить виртуальное «Путешествие в 1774 год». Для маленьких посетителей будут работать детские площадки: клуб «Дипломат», «Штаб фельдмаршала Румянцева», «Суворовский редут».

В рамках фестиваля будут работать книжная ярмарка и ресторан «Привал». Начало мероприятия в 12:00.

Адрес: Московская область, г. о. Коломна, село Шкинь.

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