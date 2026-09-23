В Коломне 1 октября откроют выставку к 100-летию Народного театра

Фотовыставка к 100-летию Коломенского Народного театра откроется 1 октября в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На выставке представят фотографии из архивов, подлинные старинные афиши и другие печатные свидетельства разных эпох. Торжественное открытие пройдет 2 октября. В этот день гостям расскажут об истории театра, его актерах и спектаклях, повлиявших на стиль труппы.

Театр вырос из небольшого драматического кружка. В 1926 году рабочие Коломенского завода создали на его основе «Театр союза металлистов». В 1961 году коллектив получил статус «Народный театр». В его репертуар входили произведения русских и зарубежных классиков, а также современных драматургов.

Сегодня театр ставит классические и современные пьесы. При нем работает учебная студия, где желающие могут изучать актерское мастерство, сценическое движение, речь и другие театральные дисциплины.

Выставка продлится до 1 ноября. Возрастное ограничение — 0+. Подробная информация размещена на сайте галереи «Дом Озерова».

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