В Клину прошла международная научная конференция, посвященная мемориальным музеям

24 и 25 октября в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину состоялась международная научная конференция «Мемориальные музеи в культурном пространстве XIX–XXI веков», посвященная истории и деятельности мемориальных музеев. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Соорганизаторами мероприятия выступили государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского и Государственный институт искусствознания.

С докладами выступили 26 спикеров из России, Белоруссии и Азербайджана. В числе российских участников были сотрудники Государственного института искусствознания, Мемориального музея А. Н. Скрябина, Мемориальной квартиры А. С. Пушкина на Арбате, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Музея Павла и Сергея Третьяковых, Музейного объединения «Музеи наукограда Королев», Государственного мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба П. И. Чайковского» в Воткинске, Национального музея Республики Марий Эл имени Т. Евсеева, Государственной Третьяковской галереи, Мемориального дома-музея Собинова в Ярославле, Дома-музея семьи Ростроповичей в Оренбурге и другие.

На конференции рассматривались вопросы о коллекциях музеев, научно-исследовательских и научно-просветительских проектах, издательской деятельности, инновационных технологиях в музейных и выставочных пространствах.

С приветственным словом традиционно выступил директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского, кандидат исторических наук Игорь Корнилов.

«Конференция проходит в преддверии 130-летнего юбилея нашего музея, являющегося центром сохранения, изучения и популяризации творческого наследия П. И. Чайковского. История музея — труд нескольких поколений людей, превративших его в центр музыкальной культуры мирового значения», — отметил он.

Заслуженный деятель искусств РФ, заместитель директора по научной работе Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского Галина Белонович рассказала слушателям об основателе Дома-музея П. И. Чайковского, младшем брате композитора, драматурге и либреттисте, личность которого никогда полно не раскрывалась — Модесте Чайковском. Витебск представил одного из самых известных представителей художественного авангарда XX века — «Музей Марка Шагала в Витебске: история потери и обретения мастера». Проблемы создания и востребования осветила в своем выступлении директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Наталья Ивановна Метелица.

Завершилась конференция концертом солистов Московских театров «Геликон-опера» и «Новая опера», лауреатов международных конкурсов Елены Образцовой.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.