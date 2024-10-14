В Клину прошел региональный тур Всероссийского фестиваля семейных театров

В подмосковном Клину определили участников от региона во Всероссийском фестивале семейных театров, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Клину сегодня подвели итоги регионального тура по Москве и Московской области Х Всероссийского открытого фестиваля семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом".

Представлять Москву на Всероссийском фестивале будет театральный коллектив "НИКА" со спектаклем "Сказки Белого моря". От Московской области в финале выступит театральная студия "Солнце" из Лосино-Петровского со спектаклем "Жыхарка".

Каждый из участников регионального тура получил диплом в своей номинации. Например, театр "Лукоморье" - за лучший спектакль семейной студии. Театр "Семечки" - лучший спектакль ручной работы и самые интересные костюмы, театр "Радуга для друга" за лучший спектакль о нравственности. А самые маленькие артисты получили памятные подарки.

Финал Всероссийского фестиваля состоится 26-28 октября в Москве, в академии Андрияки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать. «Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.