В Клину 28 февраля пройдет исторический бал «Золотая туфелька»

Исторический бал для старшего поколения состоится 28 февраля 2026 года в Клину в молодежном центре «Стекольный». В мероприятии примут участие коллективы исторического танца из нескольких городов Подмосковья и соседних регионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционный областной исторический бал «Золотая туфелька» пройдет в субботу, 28 февраля, в Клину. В город приедут коллективы, занимающиеся реконструкцией исторического танца, из Москвы, Твери, Видного, Жуковского, Химок, Лобни и Шаховской.

В программе запланированы показательные выступления танцевальных коллективов и мастер-класс для участников.

Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: г. Клин, ул. Литейная, д. 23а, МЦ «Стекольный». Организатором выступает КЦСОР «Клинский». Вход свободный, при себе необходимо иметь сменную обувь и социальную карту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.