В Клину 21 мая откроется выставка детских работ

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре 21 мая начнется выставка детских работ «В некотором царстве, в музейном государстве» в пространстве выставки «Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Соединение в одном пространстве произведений известных художников и детских творческих работ позволяет говорить о преемственности русской сказки, ее традиций, создавая мост между прошлым и настоящим.

Дети познакомились с выставкой «Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века», ее концепцией, каждый выбрал для себя тематическую линию, которую творчески выразил в своем арт-проекте.

Выставка завершится 24 мая. Подробности можно узнать на сайте музея.

Проект музейно-творческого кластера «Коломенский посад» стал финалистом первой национальной премии в области музейного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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