В Клину 16 мая пройдет концерт оркестра волынщиков City Pipes

Концерт оркестра волынщиков City Pipes состоится 16 мая в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. Художественный руководитель коллектива — Евгений Лапекин, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Оркестр волынщиков City Pipes считается одним из ведущих представителей жанра мировой музыки в России и широко известен ежегодными выступлениями в концертных залах страны. В Клину коллектив представит новую программу, объединяющую звучание старинных инструментов и энергию мирового рока.

Зрители услышат сочетание шотландских и ирландских волынок с органом, флейтами и рок-н-ролльной ритм-секцией. В программу вошли легендарные хиты культовых рок-групп, ставшие классикой мировой музыки. Благодаря оригинальным аранжировкам знакомые мелодии прозвучат по-новому — на стыке рока и традиций кельтской музыки.

Начало концерта в 19.00. Возрастное ограничение 6+. Подробная информация и билеты размещены на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.